Sconto del 45% sul proiettore portatile Ultramini capace di raggiungere i 1080p

Un piccolo proiettore capace di essere trasportato in ogni luogo senza la necessità di particolari sforzi fisici e soprattutto capace di mantenere delle buone prestazioni. Parliamo del proiettore Ultramini DLP che solo per poche ore viene messo su Cafago in offerta con uno sconto del 45% rispetto al suo prezzo di listino e che grazie ad un nostro coupon promozionale PT2711 potrà essere acquistato ad un prezzo di 57€. Vediamo le sue specifiche tecniche.

Il piccolo proiettore appositamente studiato e progettato per i meeting e per l'educazione ma soprattutto per la grande portabilità che possiede grazie alle sue dimensioni esigue pari a soli 4.4x4.6x4.5 centimetri con un peso di soli 92 grammi. Tecnicamente l'Ultramini DLP utilizza un'elaborazione multi colore capace di produrre rapporti di contrasto elevati. Il proiettore è in possesso di una luminosità pari a 30ANSI lumen con una risoluzione massima di 640x360 capace di supportare fino alla risoluzione di 1080x1920 e con un rapporto di contrasto pari a 800:1 garantendo una visione ad alta definizione sia di immagini che video.

Ultramini DLP è dotato anche di uno slot per MicroSD per ottenere uno spazio di archiviazione interno pari a 64GB. Essendo portatile permette anche la visione di film e immagini senza doverlo attaccare alla presa di alimentazione visto che possiede una batteria da 1.000 mAh capace di mantenere attivo il dispositivo per almeno 40 minuti. E' dotato anche di un altoparlante da 1W/8ohm capace di garantire l'ascolto anche dell'audio dei propri video proiettati o addirittura di usare delle cuffie vista la presenza anche di un jack da 3.5mm.

Ultramini DLP viene venduto, come detto, ad un prezzo di 57.00€ direttamente a questa pagina grazie all'inserimento del coupon promozionale PT2711 direttamente in fase di conclusione dell'acquisto.