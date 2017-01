Samsung annuncia al CES i nuovi TV QLED della serie Q

Samsung Electronics annuncia oggi in occasione del CES di Las Vegas la propria nuova gamma di TV QLED, della quale fanno parte i prodotti della serie Q9, Q8 e Q7. Il colosso coreano prosegue quindi sulla strada della tecnologia Quantum Dot, come già avvenuto lo scorso anno con i TV attualmente in commercio.

"Nel 2017 assiteremo ad un profondo cambio di programma nel settore visual display che celebrerà l'inizio dell'era QLED", queste le parole di HyunSuk Kim, Presidente della divisione visual display di Samsung che ha poi proseguito il proprio speech affermando che l'avvendo dei TV QLED consentirà di ottenere immagini con colori finalmente reali, grazie alla capacità dei propri televisori di riprodurre il 100% del volume colore.

La qualità d'immagine continua ad essere per gli utenti di tutto il mondo la priorità assoluta, e questi TV QLED che saranno commercializzati a partire dai prossimi mesi sono la risposta di Samsung a questa necessità. Con questa nuova gamma di TV si è raggiunta la copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e la capacità di riprodurre ogni sfumatura di ogni colore garantendo la percezione di ogni più piccolo cambiamento di brillantezza a qualsiasi livello di luminosità.

Il volume del colore indica la possibilità di riprodurre il colore a diversi livelli di luminosità. Per esempio, al variare dell’intensità luminosa, una foglia può essere percepita in un ventaglio di colori che spaziano dal verde giallastro al turchese. Lo schermo di un TV QLED Samsung riesce a catturare anche le più lievi sfumature di colore associate alla luminosità, un livello di dettaglio che difficilmente potrebbe essere raggiunto dai TV che utilizzano una tecnologia colore tradizionale.

Inoltre, i TV QLED Samsung raggiungono picchi di luminosità tra 1500 e 2000 nit senza degradare in maniera alcuna la resa cromatica. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, basata su una lega metallica, non è più necessario sacrificare la luminosità per mantenere una resa cromatica ottimale, che viene garantita anche a prescindere dall’angolo di visione.

Cambiamenti importanti e interessanti anche per quanto riguarda l'interfaccia utente "Smart Hub" che grazie all'app Smart View installabile sul proprio smartphone permette all'utente di utilizzare il proprio dispositivo mobile per selezionare i programmi preferiti e riprodurli sul televisore. Non manca la possibilità di impostare l'invio di una avviso sullo schermo del proprio TV che indica l'orario di inizio di un dereminato programma.

Samsung ha infine presentato due nuovi servizi per Smart TV, ovvero‘Sports’ e ‘Music’ che, tra le varie funzioni, riconosce le canzoni in esecuzione all’interno di un programma televisivo.