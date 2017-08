RHA presenta la nuova gamma di cuffie, comprese le sue prime cuffie wireless

RHA, marchio scozzese con sede a Glasgow, ha annunciato tre nuove cuffie e il lancio delle sue prime due cuffie wireless. Le nuove MA650, S500 Universal e MA390 Universal vanno a rimpolpare l'offerta per la fascia bassa del produttore, mentre le MA750 Wireless e MA650 Wirelessvanno ad aggredire fasce più elevate.

Le MA650 utilizzano un design molto simile a quello delle MA750 già in commercio, che prende il nome di "Aerophonic" (assomigliante all'imbuto delle trombe, ad esempio). Realizzate in alluminio, le MA650 sono dotate di comandi compatibili con gli smartphone Android, fatto che costituisce una novità per RHA, e di certificazione Hi-Res Audio. Il prezzo proposto è di 59,95€.

Le S500 Universal, invece, propongono le stesse caratteristiche delle S500 già in commercio, ma sono dotate di comandi compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS e di un microfono. Le MA390 Universal utilizzano lo stesso design "Aerophonic" delle MA650, ma non possiedono la certificazione Hi-Res Audio e utilizzano comandi universali assieme al microfono. Le cuffie saranno proposte rispettivamente a 39,95€ e 29,95€.

Le MA750 Wireless e le MA650 Wireless sono invece i primi modelli senza cavo a venire prodotti da RHA. Sfruttano il modello con archetto che si appoggia al collo, hanno una batteria in grado di farle funzionare fino a 12 ore, sono certificate IPX4 e supportano il codec aptX.

Le MA750 Wireless adottano un cavo che passa sopra l'orecchio per aumentare la stabilità e il comfort, mentre le MA650 usano un cavo più tradizionale. Il prezzo è di 169,95€ per le prime e di 99,95€per le seconde.

RHA afferma che ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso dell'IFA, che si terrà a Berlino a partire da giovedì 31 agosto.