Plantronics presenta le cuffie Voyager 8200 UC per il mercato professionale

Plantronics ha annunciato le nuove cuffie Voyager 8200 UC, destinate prevalentemente alla clientela professionale e a chi lavora in ambienti open space. La caratteristica di punta del dispositivo è la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC, Active Noise Cancelling).

Le Plantronics Voyager 8200 UC sono una versione delle BackBeat Pro 2 rivista per il mercato professionale: di fatto sono identiche in quanto a design e materiali, ma ci sono differenze per quanto riguarda le funzionalità. Le Voyager 8200 UC sono pensate per chi ha necessità di utilizzare delle cuffie per lavoro, ad esempio gli operatori dei contact center o i manager - UC sta, infatti, per "Unified Communication" -, e per questo integrano quattro microfoni con beam forming che dovrebbero migliorare la cattura della voce. La cancellazione del rumore avviene grazie a due microfoni aggiuntivi che rilevano il rumore ambientale; l'azienda segnala due modalità, senza però specificare ulteriormente quali queste siano.

Rispetto alle BackBeat Pro 2, inoltre, le Voyager 8200 UC sono certificate per Skype for Business e sono compatibili con Cisco Jabber. L'adattatore BT600 incluso consente di utilizzarle senza la necessità di passare per il Bluetooth del computer e raggiungendo una portata maggiore. Sono inoltre presenti avvisi vocali (es. stato del microfono, nomi dei chiamanti, tempo di conversazione) che dovrebbero aiutare nel gestire la comunicazione. La durata della batteria è stimata in 24 ore.

La differenza rispetto alla versione destinata al mondo consumer è quindi da ricercare nei microfoni e nell'ANC nell'ambito hardware; la vera discriminante è però il supporto software alle soluzioni professionali, che permette di integrare un prodotto come le Voyager 8200 UC all'interno di un parco hardware e software già esistente senza stravolgimenti.

Il prezzo di vendita indicato è di 349€, che risultano in linea con altri prodotti offerti da Plantronics e dalla concorrenza e superiore di circa 150€ alle BackBeat Pro 2.