Plantronics annuncia le nuove cuffie della serie BackBeat FIT

La nuova serie di cuffie BackBeat FIT di Plantronics è destinata agli utenti in cerca di un compromesso interessante tra la qualità del suono e la necessità di fare sport senza cavi. L'azienda ha annunciato due differenti cuffie - BackBeat FIT 300 e BackBeat FIT 500 - più due edizioni speciali. In tutti i casi si tratta di cuffie Bluetooth.

Le BackBeat FIT 300, cuffie di tipo in-ear con cavo che passa dietro il collo, vengono proposte dal produttore come "le più leggere al mondo", puntando quindi su un fattore importante per sport come la corsa. Resistenti al sudore, offrono fino a sei ore di autonomia. Saranno disponibili dalla fine di ottobre in quattro colori (nero/grigio, blu scuro/blu, grigio/lime e grigio/corallo) a 99,99€.

Le BackBeat FIT 500 sono pensate invece per chi fa sport meno animati e può quindi indossare una cuffia sovraurale. Plantronics afferma che la batteria ha una durata che arriva a 18 ore, è presente la resistenza al sudore e i padiglioni hanno imbottitura in memory foam. Saranno disponibili da novembre a un prezzo di 99,99€nelle colorazioni nero e celeste.

Le due cuffie in edizione speciale - BackBeat FIT Training Edition e BackBeat FIT Boost Edition - sono create in collaborazione con PEAR, applicazione che mette a disposizione i consigli di un allenatore personale virtuale. Plantronics include in entrambi i casi 12 allenamenti personalizzati sull'applicazione PEAR, più sei mesi di abbonamento a PEAR+; nel caso della Boost Edition è poi incluso anche una batteria portatile certificata IPX5 che dovrebbe garantire fino a 10 ore di utilizzo in più.

Le BackBeat FIT Boost Edition saranno disponibili a partire da novembre a un prezzo di 159,99€ nei colori black core e power blue. Le BackBeat FIT Training Edition saranno invece disponibili nel corso del 2018 a 129,99€ nelle stesse varianti di colore della Boost Edition.