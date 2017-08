Philips presenta il nuovo OLED TV Serie 9 capace di trasformare la televisione in ''arte''

Philips partecipa ad IFA 2017 con la presentazione del nuovo TV OLED Serie 9 da 65 pollici che in qualche modo spiana la strada all'introduzione del processore P5 ma anche all'utilizzo ancora più spinto di Ambientlight che permettono un connubio perfetto rendendo i nuovi televisori ancora più interattivi e soprattutto mostrando un nero ancora più profondo. E' chiaro però che Philips sa come utilizzare la "luce" e proprio con il nuovo TV OLED Serie 9 permette di raggiungere oltre 900 nits con un rapporto di contrasto senza precedenti. Angoli di visione significativi rispetto ai classici TV LCD con retroilluminazione Edge LED che permette di godere di una luminosità ancora migliore nelle immagini.

Come detto l'introduzione del nuovo processore Philips P5 aumenta le prestazioni del 50 per cento rispetto al precedente processing engine. Questo garantisce chiaramente il più alto valore di indice di prestazione con 3.800 PPI per una visione ad altissimo livello. Chiaramente tutto questo permette al nuovo TV OLED di garantire l'elevata potenza di calcolo scaturita dai contenuti multimediali Ultra HD 4K. Il nuovo processore P5 di Philips permette di eliminare qualsiasi elemento di disturbo del segnale come rumore e artefatti chiaramente senza aggiungere sfocature o elementi di sbavatura che potrebbero rovinare il contenuto multimediale.

Il nuovo TV OLED da 65 pollici Serie 9 si propone con un design al passo con i tempi e soprattutto con la massima riduzione delle cornici riuscendo ad ottenere un pannello OLED praticamente senza telaio. Importante l'implementazione dell'Ambientlight Spectra XL che migliora ancora di più quello visto finora con Philips per quanto riguarda la luce al di fuori dello schermo. In questo caso l'immersione con i contenuti multimediali riprodotti risulta ancora più marcata ed intelligente in base anche alla trama del film o della serie TV. Non manca anche un comparto audio di massimo rilievo per il nuovo TV OLED Philips che possiede un sistema audio 6.1 con addirittura 60 watt di potenza soddisfacendo i più elevati standard odierni.

Non dimentichiamoci che il nuovo Philips TV OLED Serie 9 da 65 pollici è basata su Android TV e che dunque il tutto viene "pilotato" dal sistema operativo di Google. Con esso molti sono i vantaggi per gli utenti finali che possono accedere a qualsiasi tipo di applicazione del Play Store dell'azienda di Mountain View, aprire gallerie di foto o magari visionare una serie TV preferita direttamente in streaming. Telecomando avanzato con una tastiera qwerty ma anche il riconoscimento vocale ed un potente processore Quad-Core sarà possibile utilizzare a 360 gradi il nuovo TV OLED Philips Serie 9.