Per la prima volta in Italia un programma in 4K-HDR in esclusiva su tivùsat

Il prossimo 3 luglio alle ore 21, RAI 4K, trasmetterà per la prima volta in Italia e in esclusiva un programma in HDR. Sarà trasmesso il lungo viaggio tra le meraviglie di Venezia in compagnia di Piero Angela che in versione 4K con l'aggiunta anche dell'HDR (ossia dell'High Dynamic Range) permetterà di ottenere il massimo in termini qualitativi delle immagini. Sappiamo che l'aggiunta dell'HDR darà la possibilità di aumentare la gamma di luci e di colori, conferendo un fascino straordinario alle immagini.

Il connubio della risoluzione 4K con l'HDR darà la possibilità, agli utenti in possesso di un modello di TV compatibile, di cogliere ogni mimino dettaglio dalle immagini riuscendo addirittura a ricavarne una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova. Più dettagli ma anche colori completamente brillanti con una risoluzione pari a quattro volte quella dell'alta definizione e capace di immergere gli spettatori in un evento televisivo in questo caso decisamente unico.

"Stanotte a Venezia" sarà dunque diffuso lunedì 3 luglio alle ore 21 sul tivùsat al canale 210. L'evento è reso possibile grazie alla partnership tra Rai, RayWay, tivùsat e Eutelsat che hanno messo a disposizione le risorse satellitari e le infrastrutture tecnologiche presso il teleporto Parigi-Rambouillet alle porte della capitale francese. Chiaramente chi è in possesso di una TV compatibile con Rai 4K di certo non potrà perdersi l'evento in esclusiva italiana e sopratutto portatore di un nuovo modo di vedere le cose grazie agli sviluppi della tecnologia.