Panasonic: a IFA l'OLED 77'' e la partnership con Samsung su HDR10+

Il nuovo Panasonic OLED 4K Pro HDR EZ1000, fa leva sul processore Studio Colour HCX2 per una migliore resa dei colori, tanto da essere utilizzato anche come monitor di riferimento per coloristi professionisti del mondo cinematografico di Hollywood. In occasione della fiera berlinese c'è stato anche l'annuncio della partnership volta alla creazione di una piattaforma con metadati dinamici per il formato HDR (High Dynamic Range), provvisoriamente denominata HDR10+, tra 20th Century Fox, Panasonic Corporation e Samsung Electronics

30 Agosto 2017

