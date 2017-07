'OLED per tutti' è la parola d'ordine per la gamma TV 2017 di LG

[HWUVIDEO="2387"]'OLED per tutti' è la parola d'ordine per la gamma TV 2017[/HWUVIDEO]

Per LG si tratta di un passaggio fisiologico, per altro molto atteso dagli utenti. Dopo aver debuttato sui top di gamma la tecnologia OLED andrà a permeare sempre di più la gamma dei televisori del produttore coreano, che detiene la produzione dei pannelli di ampio formato basati su questa tecnologia a matrice attiva.

LG ha presentato la nuova collezione OLED TV 2017. In sintesi sono quattro i pilastri su cui il produttore coreano vuole fondare la sua offerta: "Nero perfetto, colori perfetti con il 25% in più di luminosità grazie ai pannelli di nuova generazione e audio Dolby Atmos". In tutto sono ben 8 i modelli OLED che vanno a formare la squadra con cui LG attacca il mercato.

Al top troviamo i particolarissimi modelli W7V (declinati in tagli da 77" e 65") talmente sottili da poter essere letteralmente appesi al muro tramite sistema di aggancio magnetico. Li avevamo incontrati al CES 2017 di Las Vegas, dove particolarmente il 77" ci aveva colpiti per il rapporto superficie/spessore. Per contenere al massimo quest'ultimo parametro LG ha spostato parte dell'elettronica nella soundbar, guadagnando anche spazio per i driver che vanno a comporre il sistema audio certificato Dolby Atmos, tra cui anche i particolari diffusori superiori motorizzati che scompaiono all'interno dello chassis quando la TV viene spenta (per evitare l'esposizione alla polvere).

Dolby Atmos anche per i modelli C7V e B7V (quest'ultimo offerto in tagli da 65" e 55") , in questo caso posizionando gli altoparlanti nella soundbar posta sotto il display. La tecnologia Dolby, come abbiamo già avuto modo di dire, fa un ottimo lavoro nel dare pulizia all'audio, con assenza di distorsione anche a volumi elevati, ma soprattutto nel dare spazialità al suono, pur non utilizzando satelliti sparsi per la stanza.

LG SIGNATURE OLED TV W7V sono già disponibili in Italia in selezionati punti vendita; i modelli E7V C7V e B7V saranno in vendita in Italia a partire da settembre 2017. Lo ricordiamo: i top di gamma hanno prezzi accessibili a pochi, con un listino di 6.999,99€ per il 65" e quasi 20.000€ per la versione da 77". Tutti i modelli adottano pannelli 4K HDR e LG ha scelto di integrare le sia tecnologie HDR Dolby Vision, sia HDR 10 e HLG per rendere i televisori compatibili con tutti gli standard più diffusi per i contenuti ad elevata gamma dinamica.