Offerta molto interessante: cuffie Sharkk Claro ANC e BT a soli 69

Forse non riusciranno a essere il vostro regalo di Natale, ma l'offerta di oggi sulle cuffie Sharkk Claro è una di quelle che vale la pena di cogliere al volo. Arrivate sul mercato con un prezzo di listino di €179,99, le cuffie viaggiavano ultimamente su uno street price di €89,99, ma oggi sono acquistabili al prezzo ulteriormente scontato di €69,99.

Trasportabili, senza fili e di qualità. In più eliminano i rumori provenienti dall'esterno.

Si tratta di cuffie circumaurali dotate di tecnologia di riduzione attiva del rumore e di connettività wireless Bluetooth Apt-X per l'ascolto senza fili di musica ad alta qualità. Naturalmente le cuffie offrono pulsanti per controllare l'avanzamento delle tracce e il volume di riproduzione. Caratterizzate da design ripegabile sono ottime per i viaggi, laddove offrono un doppio isolamento dai rumori esterni, quello dei morbidi padiglioni e quello dell'Active Noise Cancelling.

Le cuffie sono utilizzabili anche in modo cablato e un cavo con jack da 3,5mm è incluso in confezione, assieme alla custodia rigida per il trasporto. Queste cuffie hanno strappato ottimi giudizi sia sulla stampa sia tra gli utenti che le hanno acquistate (sia in Italia, sia all'estero) le consideriamo quindi uno dei migliori affari di giornata.