NVIDIA SHIELD TV con il solo telecomando arriva in Italia a 199

NVIDIA ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della NVIDIA SHIELD TV con il solo telecomando in confezione, proposta a 199€.

L'azienda di Santa Clara ha annunciato la disponibilità sui mercato europei dell'edizione con solo telecomando della sua console-TV box, finora esclusiva del mercato statunitense. Si tratta della versione con 16 GB di memoria interna e la confezione non integra il controller SHIELD per utilizzare la SHIELD TV come console.

Dal momento che la NVIDIA SHIELD TV è dotata di Android TV, è utilizzabile per fruire dei contenuti - come, ad esempio, quelli messi a disposizione da servizi come Netflix - senza necessariamente essere utilizzata come console.

Rimane in ogni caso disponibile la versione già sul mercato, dotata del controller, così come l'edizione "Pro" con hard disk interno da 500 GB.

La nostra recensione della NVIDIA SHIELD TV aveva evidenziato qualche difetto di gioventù, ma aveva anche sottolineato come si trattasse di "una piattaforma completa e solida, capace di offrire varie tipologie di intrattenimento e di confermarsi come il miglior dispositivo da affiancare alla TV nel salotto".

È già possibile acquistare la NVIDIA SHIELD TV con solo telecomando su Amazon e presso altri rivenditori.