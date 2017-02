'No brainer' di giornata: cuffie dual drive in offerta a soli 14,44

Se siete alla ricerca di una paio di auricolari per ascoltare la vostra musica preferita il catalogo Amazon vi offre una scelta sconfinata di modelli. C'è veramente da perdersi. Le offerte del giorno spesso però vengono in aiuto proponendo prodotti interessanti a prezzi molto scontati, semplificando la scelta con quelli che nel mondo anglosassone vengono definiti 'no brainer' ('Non ci devi nemmemo pensare, metti subito nel carrello!').

Appartengono a questa categoria gli auricolari Reacher Dual Dynamic, particolari cuffie in-ear caratterizzate da un doppio driver per ogni orecchio. La presenza di due bobine da 6mm permette di riprodurre in modo separato e ottimizzato i toni alti e quelli bassi, per una qualità di ascolto davvero eccezionale: sono le stesse recensioni degli utenti a certificarlo. Gli unici che si lamentano sono quelli che le hanno comprate a prezzo pieno, ma se ve le aggiudicate oggi in offerta a soli €14,44 sicuramente rientrerete nella lista degli utenti soddisfatti.

Le cuffie sono inoltre utilizzabili in accoppiata agli smartphone iOS e Android per rispondere alle chiamate telefoniche, avendo in-line i comandi e il microfono. Visto il periodo potrebbero essere un perfetto regalo per San Valentino. A questo proposito se siete a corto di idee, visitate la pagina che abbiamo dedicato alle offerte per la festa degli innamorati.