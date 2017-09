Nexus Player sta inviando centinaia di giga di dati senza motivo con Android 8.0 Oreo

Il Nexus Player di Google sta letteralmente dando i numeri con l'aggiornamento al nuovo Android Oreo. Sì, perché arrivano notizie di alcuni utenti in possesso del Player realizzato da Google il quale dopo essere stato aggiornato all'ultima release ha iniziato a comportarsi in maniera anomala rilasciando centinaia e centinaia di gigabyte di dati senza un motivo. La segnalazione arriva direttamente da alcuni utenti sulla piattaforma Reddit come anche sul forum di Google i quali hanno dichiarato di non aver ancora identificato la motivazione di tale situazione che comunque sta provocando problematiche non da poco.

Effettivamente tutti i possessori di Nexus Player che hanno deciso di aggiornare ad Android 8.0 Oreo hanno subito dei forti rallentamenti alle reti internet domestiche e questo perché il dispositivo di Google ha iniziato casualmente a realizzare upload di dati occupando la maggior parte della banda a disposizione. Una situazione per nulla facile visto che gli utenti non sono stati in grado di bloccare l'invio della mole di dati se non spegnendo completamente il Nexus Player. Lo hanno anche ripristinato ma comunque non è bastata tale operazione a fermare l'upload dei dati che oltretutto risultano sconosciuti nelle forme.

Secondo un responsabile di Google la problematica che sta affliggendo il Nexus Player risulta essere riconducibile ad un bug relativo ai pacchetti MDNS che vengono inviati senza alcuna sosta nella rete locale occupando chiaramente la banda casalinga. In questo caso il team di Google è già a lavoro per trovare una soluzione che ponga fine all'invio di questi pacchetti e di certo un aggiornamento sarà in arrivo quanto prima. Nel contempo per tutti coloro che fossero in possesso del Nexus Player l'unica soluzione per non "intasare" la banda della propria linea internet è quella di staccare il dispositivo di Google dalla rete almeno fino al rilascio dell'aggiornamento risolutivo.