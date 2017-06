Netflix pone un limite sul numero di download disponibili per i suoi contenuti

Netflix permette di scaricare alcuni contenuti multimediali del catalogo sul proprio dispositivo in modo da poterli visionare poi successivamente anche senza uno streaming vero e proprio ossia anche senza una connessione internet. Questa nuova funzionalità è stata introdotta durante lo scorso autunno e per poterla utilizzare basterà selezionare il pulsante Download presente nei dettagli della pagina di un film o di una serie TV e in maniera quanto mai semplice lo stesso verrà scaricato direttamente nella memoria dello smartphone o del tablet nell'apposita sezione.

Un plus non da poco per tutti coloro che viaggiano e non possono permettersi di "sprecare" gigabyte preziosi del proprio piano dati. In questo caso però si è scoperto che Netflix permette sì di scaricare i contenuti sul proprio smartphone o tablet o PC ma che gli stessi non possono essere scaricati più di un certo numero di volte e oltretutto questo numero potrebbe variare da film a film o da serie TV a serie TV.

Questo tipo di limitazione non dipende chiaramente da Netflix ma sicuramente è un problema riconducibile ai produttori del film o della serie TV che con ogni probabilità avranno obbligato l'azienda a concordare sì il download dei propri contenuti ma con la necessità di limitare lo stesso solo per un certo numero di volte. Oltretutto sappiamo bene come non su tutto il catalogo di Netflix sia possibile effettuare il download per poterne visionare i contenuti offline, sintomo che i produttori non hanno dato il via libera a Netflix.

Purtroppo tali contenuti che possono essere scaricati solo una volta o comunque in un numero limitato di volte non vengono in nessun modo segnalati da Netflix e questo può facilmente mandare in confusione gli utenti che magari hanno la necessità di scaricare un contenuto. In questo caso oltretutto sul portale fuoriesce un errore che rimanda proprio al "raggiunto limite annuale di download per questo contenuto" che poi viene anche riportato nelle pagine ufficiali di aiuto sul portale di Netflix.