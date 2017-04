Netflix in cerca di traduttori per le proprie serie TV: 500 dollari a puntata. Ecco come candidarsi

Netflix è in cerca di traduttori per i propri film e serie TV. E' quanto emerge dal lancio della nuova piattaforma HERMES per il reclutamento di personale da utilizzare nella traduzione dall'inglese all'italiano dei nuovi contenuti multimediali che l'azienda ha intenzione di portare sulla piattaforma. Ecco dunque che chiunque conosca l'inglese molto bene potrà candidarsi per essere assunto in Netflix, pronta ad espandere il proprio catalogo con sempre più contenuti destinati ad un numero sempre maggiore di mercati a livello internazionale dove è già presente in oltre 200 stati.

Come ci si può candidare per Netflix? Il tutto risulta quanto mai semplice visto che gli utenti che vorranno inoltrare la propria candidatura all'azienda non dovranno fare altro che registrarsi direttamente sul sito ufficiale di HERMES. In questo caso Netflix, come è lecito attendersi, pone dei limiti necessari per il ruolo di traduttore. In primis la necessità di avere un'ottima padronanza con la lingua inglese oltre alla capacità di tradurre in italiano le espressioni idiomatiche anglofone. Non è tutto perché si dovrà essere a conoscenza anche di come realizzare sottotitoli accettabili da un punto di vista tecnico.La candidatura consisterà anche nell'effettuare la traduzione di due filmati da concludere entro un'ora e mezza di tempo. In questo caso Netflix valuterà la prova con uno specifico punteggio che non potrà essere inferiore ad 80/100.

Una selezione chiaramente dura e quanto mai specifica che permetterà di standardizzare le procedure di selezione per tutti gli utenti che vogliono provare a candidarsi. E' chiaro che in tal modo tramite HERMES si eviteranno le annose e lunghe selezioni con l'analisi delle esperienze e certificati di difficile realizzazione in tutti i paesi in cui Netflix è attivo. L'azienda riuscirà invece a realizzare una prima importante selezione per poi valutare singolarmente ogni persona. Se i candidati riusciranno ad ottenere il punteggio richiesto potranno far parte della squadra di Netflix e in questo caso potranno lavorare alle loro traduzioni anche da casa con uno stipendio che in media si aggira sui 12 dollari al minuto che equivalgono a circa 500 dollari per ogni singola puntata di una serie TV.