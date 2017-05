Netflix annuncia 400 nuovi posti di lavoro in Europa. In arrivo anche due nuove serie TV europee

Netflix continua la sua espansione in Europa annunciando l'assunzione di ben 400 nuovi dipendenti che si andranno a posizionare nel nuovo centro europeo dedicato al servizio clienti che proprio questa settimana ha aperto ad Amsterdam. In questo modo Netflix conta di assistere i clienti di dieci stati europei diversi con un centro multilingue del servizio clienti pronto ad assumere prima 170 dipendenti per poi crescere a 345 entro la fine del 2017 e dunque superare i 400 per la fine del 2018.

"Siamo lieti di annunciare la creazione di posti di lavoro in Europa e l’apertura di un nuovo centro per l’assistenza dei clienti ad Amsterdam, così come due nuove serie originali europee. L’Europa è un centro creativo per un grande storytelling che ha un’eco in tutto il mondo e noi continuiamo a investire nei contenuti europei", afferma Reed Hastings, co-fondatore e CEO di Netflix.

Risulta palese la continua espansione del personale di Netflix pronto a completare un piano ben più ampio di crescita costante nei paesi europei e dunque in accoppiata con quegli americani. Oltretutto al fianco degli incrementi di nuovi posti di lavoro vi è anche l’investimento della compagnia nelle produzioni europee (in licenza, originali e co-produzioni). Proprio su questo abbiamo visto il lancio globale di Las Chicas del Cable lo scorso mese, la prima serie originale Netflix spagnola, ma Netflix ha confermato l'arrivo di almeno sei nuove serie originali Europee prima della fine del 2017.

La prima di queste, Dogs of Berlin, è stata annunciata il 28 Aprile e sarà scritta, prodotta e girata in Germania, per poi essere lanciata nel 2018. La seconda, una nuova serie originale francese chiamata Osmosis, è stata annunciata oggi e l’inizio della sua produzione è previsto entro il 2018 in Francia. Netflix ha impegnato più di 1.75 miliardi di dollari nelle produzioni europee da quando è entrato nel mercato europeo nel 2012, includendo ad oggi più di 90 produzioni originali in vari stadi di sviluppo.

"La decisione di Netflix di aggiungere un centro per il servizio clienti accanto agli headquarters EMEA di Amsterdam mostra che il nostro clima imprenditoriale è esattamente ciò che le compagnie leader cercano quando stanno investendo nel loro futuro," ha detto Jeroen Nijland, Commissario per gli Investimenti Stranieri, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). "La velocità di Internet, le forze dell’e-commerce e il talento linguistico dei Paesi Bassi rendono il nostro Paese un’ottima scelta nell’espansione di Netflix per supportare il suo crescente mercato europeo."