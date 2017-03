Mini-proiettore economico DBPower T20 in sconto del 15% con Hardware Upgrade

I televisori con pannelli di elevate dimensioni stanno diventando sempre più diffusi e a buon mercato, ma l'esperienza di visione rimane comunque a livelli inferiori se paragonata a quella cinematografica che solo un buon proiettore può offrire. Del resto i puristi dell'home theater, spazi permettendo, scelgono proprio la proiezione. Una scelta che può essere spiegata anche solo dal "fascino", senza avere la necessità di addentrarsi in lunghe digressioni sulle tecnologie adottate. Tuttavia il fascino della proiezione si paga, e per acquistare un proiettore degno di nota serve un budget discretamente sostenuto. Tale regola non si applica per il mini-proiettore DBPower T20, caratterizzato da dimensioni e peso contenuti e da un prezzo di listino alla portata di tutti.

Il prezzo praticato da Amazon sul prodotto è di 78,99 euro, ma grazie ai 10 coupon che vi proponiamo in calce all'articolo avrete la possibilità di accedere ad un ulteriore sconto del 15%. Si tratta di un prezzo estremamente contenuto per un proiettore che non raggiunge i capisaldi del settore in termini qualitativi, ma che fa il suo dovere in estrema semplicità. Nella dotazione originale, offerta all'interno di una scatola in cartone curata e che fa pensare ad un prodotto di altri livelli, troviamo un telecomando, un cavo HDMI e un cavo AV. Mancano le batterie (AAA) per alimentare il telecomando, che dovranno essere acquistate separatamente.

La dotazione è estremamente essenziale, anche perché DBPower T20 funziona in maniera molto semplice: per essere pronti all'azione è sufficiente infatti collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente, posizionare il dispositivo in ambiente e regolare focus e distorsione. Lungo la scocca troviamo cinque tasti e una coroncina direzionale che consentono di spostarci con disinvoltura all'interno dei menu dell'interfaccia nativa. Abbiamo tasti specifici per scegliere la sorgente, e tasti d'accensione, per andare indietro e per accedere al menu. Una volta acceso il mini-proiettore si avrà accesso all'interfaccia principale, anch'essa semplice ed essenziale.

Da qui potremo decidere cosa fare e le possibilità sono parecchie: nonostante il basso prezzo DBPower T20 ha due porte USB (una per la ricarica di dispositivi esterni), un lettore di schede SD, una porta HDMI, un connettore AV, e un jack da 3,5mm per collegare cuffie o casse esterne. Non manca la porta VGA per collegare direttamente computer o noteboook. Possiamo quindi collegare e riprodurre file in diversi formati (audio, video e testo) da chiavette USB, schede di memoria SD, computer e console. Attraverso l'interfaccia inoltre possiamo configurare diversi parametri, come colori e luminosità delle immagini, aspect-ratio e riduzione del rumore.

Ma parliamo di specifiche tecniche: DBPower T20 supporta una risoluzione nativa di 800x480 pixel, che può raggiungere la Full HD (1920x1080 pixel). Con una durata massima di 30000 ore di operatività, la lampada integrata supporta una luminosità dichiarata di 1500 lumen con un rapporto di contrasto pari a 1000:1. In base alle nostre prove possiamo dire che si tratta di numeri molto generosi e probabilmente lontani dalla realtà, tuttavia è possibile riprodurre vari tipi di contenuti senza troppi problemi e con un'esperienza visiva tutto sommato gradevole. Questo anche grazie alle elevate dimensioni con cui vengono riprodotte le immagini a muro o su telo.

DBPower T20 può infatti essere posizionato a distanze da 1 a 5 metri offrendo dimensioni da un minimo di 32 pollici ad un massimo di 170 pollici. Abbiamo provato il prodotto a circa 2 e 3 metri di distanza dal telo e la nitidezza delle immagini ci ha piacevolmente sorpreso. Come detto poco sopra luminosità e contrasto sono migliorabili, ma la qualità delle immagini riprodotte è soddisfacente e senza dubbio molto interessante in relazione alla cifra spesa. Abbiamo potuto regolare con semplicità il focus e la distorsione trapezoidale verticale con la rotella Keystone, mentre non si può correggere la distorsione orizzontale. Il prodotto va comunque usato al buio.

Con DBPower T20 è possibile portarsi a casa un proiettore semplice da usare e capace di offrire immagini dalla qualità soddisfacente con una spesa inferiore a 80€. Se non bastasse, in collaborazione con DBPower, Hardware Upgrade vi offre la possibilità di risparmiare il 15% sul prezzo d'acquisto su Amazon sfruttando il coupon che vi proponiamo di seguito e che va inserito su Amazon durante le procedura di completamento dell'ordine. Vale la regola del "first come, first served", visto che tale coupon potrà essere utilizzato un massimo di 10 volte!

Coupon per sconto da 15% valido fino al 31 marzo 2017

27V3QX6Q

Coupon per sconto da 10% valido fino al 31 marzo 2017

SKUXDOC7

