Logitech Z906, casse 5.1 con subwoofer enorme a soli 249,90 Euro su Amazon

Terminerà a fine giornata un'offerta molto interessante per chi sa apprezzare un suono al tempo stesso potente e coinvolgente. Logitech Z906 è uno dei sistemi audio migliori in assoluto sul fronte qualità-prezzo. È dotato di certificazione THX e compatibile con i flussi sonori Dolby e DTS, di cinque satelliti da 890g ciascuno e un subwoofer da 9kg per una potenza complessiva dichiarata - anche se con molto ottimismo - di 500W RMS.

I numeri servono a poco per definire un sistema come Logitech Z906. Non è di certo un impianto creato per l'audiofilo che vuole sentire ogni dettaglio della scena sonora, tuttavia con il suo enorme subwoofer abbinato a satelliti di modeste dimensioni, è un acquisto consigliato a chi non vuole spendere molto e ama i bassi, sia nella riproduzione musicale che, soprattutto, in videogiochi e film. Grazie al supporto multi-canale, infatti, il sistema riesce a offire audio surround "come" al cinema.

Di seguito le specifiche dell'impianto:

Subwoofer : 165W RMS - 293 x 281 x 319 mm

: 165W RMS - 293 x 281 x 319 mm Satelliti : 5 x 67W RMS - 166 x 100 x 93,5 mm

: 5 x 67W RMS - 166 x 100 x 93,5 mm Certificazione THX

Decoding Dolby Digital 5.1, DTS, 3D Stereo

Risposta in frequenza : 35Hz - 20KHz

: 35Hz - 20KHz Due ingressi ottici digitali

Un ingresso coassiale digitale

Ingresso diretto a sei canali

Ingresso RCA

Ingresso da 3,5mm

Logitech Z906 costa solo oggi 249,90€, cifra molto bassa in relazione alle qualità dell'impianto e al suo prezzo di listino tradizionale (circa 300€).