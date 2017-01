Lo streaming musicale batte Netflix. Nel 2016 oltre 100 milioni di utenti hanno scelto Spotify & Co.

Ascoltare la musica via streaming su di una piattaforma dove tutto è ben catalogato e con audio di qualità sembra essere quello che gli utenti vogliono e vorranno nel futuro prossimo. E' il risultato di un report sui dati raccolti per il 2016 dove oltre 100 milioni di utenti hanno preferito ascoltare la musica, via streaming, piuttosto che vedere una qualche serie TV o un film sempre in streaming.

Il confronto è stato effettuato tra Netflix e i maggiori servizi di streaming musicale come Spotify ed Apple Music e si è visto come il 2016 sia stato l'anno del sorpasso proprio da parte dello streaming audio. Sì perché la crescita di Spotify e il resto delle piattaforme audio ha raggiunto il suo massimo con oltre 100 milioni e 400 mila utenti abbonati contro gli 93 milioni e 800 mila di Netflix.

Sebbene il 2015 avesse visto la piattaforma di Netflix in vantaggio con 71 milioni, contro i 68 milioni di utenti abbonati ai servizi musicali, la crescita di questi ultimi è stata esponenziale portandoli appunto nel 2016 ha portato ad un salto di oltre 30 milioni di abbonati a favore dei contenuti musicali online. Per Netflix, in questo frangente, la crescita è stata di poco più della metà.

Oltre ai dati complessivi è possibile osservare anche la distribuzione del mercato globale dei servizi di streaming musicale dove Spotify continua a dominare la scena con il 43% degli utenti che la preferiscono ad Apple Music, la quale al momento raggiunge il 20.9%. Il resto è suddiviso tra Deezer (6.9%), Napster (4.5%), Tidal (1%) e un 21.4% di altre piattaforme minori.

Un mercato, quello dello streaming online, che garantisce non soltanto un accesso rapido ai contenuti ma anche un miglior margine di guadagno e visibilità agli artisti. Di fatto i vettori nazionali hanno deciso di accontentare tale futura fruizione creando nuove offerte che includano piani dati illimitati o con streaming musicale incluso. E' un futuro in netta espansione dove gli utenti con ogni probabilità non torneranno più indietro al classico acquisto di un CD o di un brano digitale da includere nella propria libreria musicale.