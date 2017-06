LG SIGNATURE OLED TV W7 arriva anche in Italia: li avete 20.000?

Tra i prodotti in mostra al CES di Las Vegas il televisore LG SIGNATURE OLED TV W7 è stato certamente uno di quelli che ha più colpito: tanto sottile da poter essere appeso con l'ingombro di un quadro (2.57mm di spessore per il modello da 65 pollici) concretizza in un prodotto realmente sul mercato i bozzetti delle televisioni futuristiche di qualche anno fa. Un televisore che può essere appeso alla parete tramite un supporto magnetico, altro particolare che lo rende decisamente esclusivo. L'avevamo incontrato dal vivo proprio a Las Vegas.

Al top come caratteristiche tecniche, il nuovo LG SIGNATURE OLED TV W7 è caratterizzato dal pannello OLED con pixel attivi, garantendo l'altissimo livello di contrasto tipico di questa tecnologia. W7 integra le tecnologie Active HDR Dolby Vision, uno degli standard più diffusi per le immagini e le trasmissioni ad alta gamma dinamica.

LG ha curato anche il comparto audio dotando il televisore di una soundbar con tecnologia Dolby Atmos, per suoni immersivi anche senza l'utilizzo di satelliti. La soundbar è anche un modo 'furbo' per mantenere basso lo spessore del televisore, spostando parte dell'elettronica e il comparto connessioni in essa.

Si tratta del vero top di gamma per l'azienda coreana e come tale va a posizionarsi a un livello di prezzo non accessibile ai più. Sarà disponibile in due modelli: quello da 65”, al prezzo consigliato di 6.999€, e quello da 77”, acquistabile al prezzo suggerito di 19.999€. Cifre decisamente importanti, ma il top di gamma è già stato avvistato in qualche centro commerciale con uno sconto pari a 2000€.