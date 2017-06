LG regala un abbonamento a Netflix Premium acquistando le nuove TV LED

Una nuova promozione LG che premia gli utenti che nei prossimi mesi acquisteranno una TV LED dell'azienda. Sì, perché tutti coloro che fino al 16 luglio acquisteranno uno dei modelli prescelti da LG della nuova lineup Super UHD 4K 2017 o della gamma Ultra HD UJ750V potranno ricevere in regalo 3 mesi di abbonamento a Netflix Premium per vedere in totale libertà le proprie serie TV preferite o i film proposti dalla piattaforma di streaming. Oltretutto la promozione è valida anche per tutti coloro che già posseggono un abbonamento a Netflix visto che con l'acquisto di una TV LED LG potranno passare per tre mesi a Netflix Premium.

Ricordiamo come Netflix offra tre piani di streaming diversificati in base alla qualità dei contenuti e soprattutto al numero di dispositivi con cui è possibile visionare lo streaming.

Il piano Base consente di guardare in streaming le serie TV e i film Netflix su un dispositivo alla volta in definizione standard (SD). Con questo piano è possibile anche scaricare i titoli su un cellulare o tablet.

Il piano Standard consente di guardare in streaming le serie TV e i film Netflix su due dispositivi alla volta e in alta definizione (HD), se disponibile. Con questo piano è possibile anche scaricare i titoli su un cellulare o tablet.

Il piano Premium consente di guardare in streaming le serie TV e i film Netflix su quattro dispositivi alla volta e in alta definizione (HD) e ultra alta definizione (UHD), se disponibili. Con questo piano è possibile anche scaricare i titoli su un cellulare o tablet.

Per quanto riguarda la promozione partecipare risulta quanto mai facile. Basterà infatti acquistare entro e non oltre il 16 luglio una TV LED LG tra quelle compatibili con la promozione, quindi cliccare sul pulsante “Vai” per accedere a Netflix con le proprie credenziali, oppure per effettuare una nuova registrazione. Gli utenti avranno così accesso, in pochi e semplici passi, a tutti i contenuti Netflix che LG offre loro.

Ma quali modelli sono validi per la promozione? Sono 12 i modelli che rispondono alla promozione: dai formati da 86”, 75”, 65” e 60”, per chi desidera replicare nel proprio salotto l’esperienza cinematografica, a quelli da 55”, 49” e 43”, adatti a più ambienti della casa. Grazie alla tecnologia Nano Cell di cui sono dotati i TV LG Super UHD, l’esperienza di visione dei contenuti Netflix diventa ancora più immersiva grazie all'uso di colori sempre più brillanti, immagini nitide e maggiore luminosità. Nello specifico i modelli inclusi nella promozione sono:

86SJ957V

75SJ955V

65SJ850V

65SJ810V

60SJ810V

60UJ750V

55SJ850V

55SJ810V

55UJ750V

49SJ810V

49UJ750V

43UJ750V

Per ogni informazione ulteriore è possibile andare nella pagina ufficiale di LG direttamente qui.