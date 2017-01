LG presenta 3 nuove soundbar, una si spezza a metà

Anno nuovo, line-up audio nuova per LG che ha annunciato, in occasione del CES 2017 di Las Vegas, alcuni prodotti audio che si aggiungono alla propria offerta: "Novità che attireranno l’interesse di molti, dagli audiofili appassionati agli ascoltatori occasionali che danno priorità a portabilità e versatilità", ha detto la compagnia. "I nuovi dispositivi audio di LG sono dotati di tecnologie innovative che consentono di connettersi perfettamente con i televisori premium di LG e offrono molte più possibilità di ascoltare la propria musica preferita".

Partiamo dalla nuova sound-bar LG SJ9, compatibile con la tecnologia Dolby Atmos, che cerca di ricreare l'esperienza dell'audio direzionale tipica di una sala cinematografica. Il tutto viene abbinato a un design ricercato in linea con gli stilemi della divisione audio-video della società. All'interno dello chassis troviamo più altoparlanti, fra cui due potenti diffusori che hanno l'obiettivo di diffondere il suono nell'ambiente e "avvolgere l'ascoltatore da ogni angolazione". Ed è qui che viene in soccorso la tecnologia Dolby Atmos adottata da LG su SJ9.

"Dolby Atmos diffonde l’audio creando uno straordinario effetto realistico per un'esperienza più coinvolgente ed emozionante. Questa tecnologia si basa su oggetti sonori indipendenti, ognuno con le proprie caratteristiche; tramite sofisticati metadati, ad ognuno di essi è possibile assegnare una qualsiasi posizione in uno spazio tridimensionale. Tali oggetti sonori sono riprodotti in tempo reale, generando un ambiente audio tridimensionale più completo; ogni suono, infatti, proviene dalla sua posizione designata, ed è in grado di avvolgere l’ascoltatore anche dall'alto".

LG SJ9 è dotata di 4K Sound, nome utilizzato da LG (forse un po' impropriamente) per definire l'alta risoluzione anche in ambito audio. La sound-bar è compatibile anche con formati audio lossless in grado di ricreare l'esperienza audio pensata in studio senza compressioni che degradano la fedeltà sonora. Non manca la funzione "Upconverting", che "aumenta la qualità dei file audio standard" fino a 24bit/192kHz aggiungendo le parti mancanti tramite algoritmi intelligenti.

A fianco di SJ9, LG ha annunciato anche SJ8. Si tratta di una sound-bar che "fornisce ottime prestazioni audio" abbinate ad un profilo di soli 38mm per essere impiegata in ogni ambiente. Si integra perfettamente con la nuova line-up 2017 di TV LG e grazie al TV Perfect Fit Kit si può integrare anche su alcuni modelli di televisori LG sostituendo il supporto originale.

Infine, LG SJ7 è una sound-bar da 320W e può essere posizionata sia orizzontalmente che verticalmente. Ma la sua peculiarità sta nel poter essere "spezzata" a metà, con le due parti che possono essere connesse in modalità wireless per fornire un suono stereo. Una delle due unità ha infatti anche una batteria incorporata e può essere utilizzata in diverse modalità: come speaker aggiuntivo per un'esperienza sonora più coinvolgente o addirittura come speaker portatile in qualità di altoparlante wireless Bluetooth da usare anche fuori casa.

"L’innovativa line up 2017 di prodotti audio di LG grazie alle potenti funzionalità e al raffinato design si adatta perfettamente a tutti i consumatori, dagli audiofili che esigono un'assoluta fedeltà del suono agli ascoltatori occasionali", ha affermato Brian Kwon, presidente e CEO di LG Home Entertainment Company. "Gli straordinari nuovi prodotti audio in mostra al CES di quest'anno dimostrano l'impegno di LG nell’offrire una vasta selezione di prodotti perfetti per ogni luogo e occasione".

Forse gli audiofili continueranno a rivolgersi ad altre soluzioni, tuttavia dobbiamo ammettere che la compagnia ha mostrato qualche concept interessante al CES 2017, fra cui la SJ7 e un prototipo di altoparlante fluttuante di cui avevamo parlato in questa pagina.