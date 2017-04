La soundbar: per Sonos ci si può anche appoggiare il TV sopra

Nel settore dei televisori la tendenza ad avere dispositivi sempre più sottili è ormai affermata da tempo. Ormai siamo arrivati al punto che è difficile distinguere tra uno specchio e una TV o tra un quadro e un televisore. In tutto questo processo la qualità audio è certamente uno degli aspetti che maggiormente viene penalizzato.

In attesa che si sviluppino nuove soluzioni, come quelle del pannello vibrante proposto sui Sony BRAVIA OLED 4K HDR A1, le soundbar sono una delle soluzioni più semplici per dare maggiore corpo al suono del nostro televisore. In questo settore Sonos è un marchio che ha saputo guadagnare rapidamente consensi e la sua ultima proposta ha diversi aspetti decisamente interessanti.

Sonos PLAYBASE, come lascia indovinare il nome stesso, può fare da base alla televisione: la TV può essere appoggiata direttamente sopra la soundbar, che è costruita per reggerne il peso. Nel caso di TV con piedini laterali, l'altezza di soli 58mm è tale da non dare problemi e la soundbar può semplicemente essere infilata sotto il display.

In uno spessore così ridotto Sonos ha integrato ben 10 speaker: in tutto troviamo un subwoofer (con un particolare condotto a 'S' brevettato), 3 tweeter e 6 driver di medie dimensioni. Il design 'a tutto tondo' permette alla soundbar di offrire grande spazialità del suono (anche se non arriva alla sensazione di avvolgimento totale delle soundbar dotate di tecnologia Dolby Atmos). Particolare la finitura del pannello bucherellato che corre intorno alla soundbar: sebbene i forellini sembrino tutti uguali, hanno diametri diversi a seconda del tipo di driver in corrispondenza.

La soundbar è pensata anche per essere utilizzata per l'ascolto casalingo di musica con buona qualità e come tutti i prodotti Sonos può essere integrata in un ecosistema wireless di facile gestione tramite l'app su smartphone o tablet, come abbiamo avuto modo di provare dal vivo negli scorsi giorni durante una sessione dedicata alla stampa. Sonos PLAYBASE è in vendita nelle colorazioni bianca e nera al prezzo consigliato di €799.