La GoPro Hero in vendita su TomTop al prezzo più basso di sempre. Soli 52.99!

Registrare e condividere ogni momento di una camminata, di una passeggiata in bicicletta o addirittura di un'escursione con la propria moto è divenuto oggi sempre più facile grazie alla commercializzazione delle Action Cam, piccole videocamere capaci di essere posizionate sul manubrio della bici o della moto ma anche sul casco, sulla mano o addirittura sul petto. Le GoPro in questo campo sono senza dubbio tra le migliori e oggi su TomTop viene posta in vendita la GoPro Hero ad un prezzo mai visto in giro ossia di soli 52.99€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale GPCM6 in fase finale di acquisto.

La GoPro Hero possiede specifiche tecniche decisamente interessanti per chi si avvicina per la prima volta a questo interessante mondo. Nello specifico parliamo di una video camera che ha la possibilità di registrare video in Full HD ossia a 1080p. a 30fps oppure in risoluzione HD ossia a 720p. ma a 60fps. Le foto potranno essere scattate a 5MP con singolo scatto ma anche in altre modalità come il Time Lapse o con il Burst fino a 5fps. Ricordiamo che l'obbiettivo possiede un'apertura focale da f/2.8 risulta fisso ma possiede chiaramente specifiche del Super Wide Angle tipiche delle Action Cam.

Per il resto la GoPro Hero possiede una batteria da 1.180mAh ed è caratterizzata da dimensioni decisamente minute con i suoi 10.4x10.2x24.7 centimetri ed un peso di soli 111 grammi. La GoPro Hero viene venduta ad un prezzo di 52.99€ grazie all'inserimento del coupon promozionale GPCM6 in fase di conclusione dell'acquisto.