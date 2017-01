Infinity Gift Box, 6 mesi di Infinity scontati a 21,99 euro su Amazon

Sei mesi di Infinity a 21,99 euro anziché 29,99 euro è l'offerta Amazon che consente di risparmiare sull'abbonamento per il celebre servizio di streaming multimediale. La registrazione avviene online, senza dover mettere carte di credito, senza abbonamento e, soprattutto, senza le paure del rinnovo automatico che scatta quando meno ce lo aspettiamo. Dopo i sei mesi saremo noi, e solo noi, a scegliere se continuare con Infinity, con il Cofanetto Regalo di Infinity che si estinguerà automaticamente e l'account ad esso legato non funzionerà più.

Infinity offre circa 6000 contenuti fra film, serie TV e cartoni animati fino alla risoluzione Ultra HD. In termini di volume dei contenuti è probabilmente il servizio di streaming audio-video più fornito in Italia e ogni account può essere condiviso con un massimo di 5 dispositivi, di cui 2 possono guardare contenuti contemporaneamente. Con la funzione Download & Go è inoltre possibile scaricare i contenuti sui dispositivi per averli sempre disponibili anche in mancanza di connessione ad internet o per non influire sulla soglia dati del proprio abbonamento mobile.

COME ATTIVARLO

Prima volta su Infinity?

Vai su infinitytv.it, clicca il bottone "PROVA INFINITY"e inserisci email e password

Clicca quindi su "Attiva il tuo Infinity Pass" e inserisci il codice PIN di 16 cifre nell'apposito spazio e conferma

Inserisci i tuoi dati e attiva il tuo periodo di visione

Hai già un account Infinity e vuoi riattivare il servizio?

Vai su infinitytv.it ed effettua il login

Vai nell'area IL TUO ACCOUNT > DETTAGLI SOTTOSCRIZIONE e clicca su "Riattiva subito"

A questo punto clicca su "Riattiva con Infinity pass", inserisci il codice di 16 cifre nell'apposito spazio e conferma

Attiva il tuo periodo di visione

Buona visione!