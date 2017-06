Il televisore 4K più grande al mondo? C SEED 262: largo più di sei metri e pesante 8 quintali

Siete alla ricerca di un televisore 4K bello grosso per il vostro salotto? Sappiate che ora potete arrivare fino a 262 pollici di diagonale. Il nuovo C SEED 262 è la nuova punta di diamante del marchio australiano, non nuovo alla commercializzazione di TV dalle dimensioni mastodontiche.

Il semplice dato della diagonale forse non riesce da solo a rendere evidenti gli ingombri: il TV 262 pollici è lungo più di sei metri e alto più due e mezzo. Per l'esattezza il display occupa una superficie di 6144x2574mm con l'ingombro totale del TV portato a 2724mm in altezza, per la presenza della base con 6 altoparlanti Hi-Fi.

Il pannello 4K da 4096x1716 pixel utilizza la tecnologia con LED montati direttamente sul pannello 'Black LED SMD' per il massimo contrasto e promette 800 nits di luminosità di picco, con supporto ai flussi video HDR. Quando non in uso il display è protetto da un telo motorizzato.

Se credete di poterlo andare a ritirare di persona al centro commerciale, sappiate che pesa ben 8 quintali (798kg). Tale peso giustifica (in parte) anche il costo di installazione, pari a €35.000. Questo è solo il costo dell'installazione, il televisore costa circa €490.000. Occhio anche alla bolletta: in media richiede circa 2,85kW di energia.