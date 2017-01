Il nuovo TV OLED di LG non ha bisogno di altoparlanti: è lo stesso pannello a diffondere i suoni

Continua la guerra aperta fra Samsung ed LG in ambito televisori, con la prima che ha ormai abbandonato gli OLED e la seconda invece che punta proprio sulla tecnologia a LED organici per la fascia alta. Al CES 2017 di Las Vegas LG ha portato una nuova tecnologia molto interessante, chiamata Crystal Sound OLED, grazie alla quale il pannello stesso può essere sfruttato per diffondere suoni nell'ambiente in mancanza di una sezione dedicata per la retroilluminazione.

Oltre alla qualità "superiore" delle immagini garantita dalla tecnologia OLED, il sistema audio è integrato nella parte posteriore del display ed utilizza le vibrazioni dello stesso per offrire un'esperienza sonora più coinvolgente grazie al fatto che il suono scaturisce dagli stessi elementi dell'inquadratura, e non dal suo esterno. La tecnologia viene integrata su due modelli di TV da 55 e 65 pollici a risoluzione Ultra HD, e sarà interessante provarla in un ambiente "reale".

LG continua a mostrare il potenziale della tecnologia OLED attraverso nuovi modelli Wallpaper OLED da 65 e 77 pollici, entrambi Ultra HD, che possono essere attaccati al muro. Nella fiera non mancano i prototipi dei modelli trasparenti da 55", sempre basati su tecnologia OLED, oltre ad altre soluzioni a doppia faccia con finalità di tipo commerciale. Sul fronte monitor LG ha espanso l'applicazione della tecnologia in-TOUCH sui pannelli da 24 pollici.

La compagnia ha mostrato l'efficacia della tecnologia OLED anche in ambito automotive, mostrando pannelli Plastic OLED che, grazie alle loro doti meccaniche possono essere piegati e integrati all'interno dei cruscotti e degli interni delle automobili senza troppi problemi, adattandosi in maniera armoniosa alle superfici curve. Si tratta di concept non ancora utilizzati su larga scala, ma che anticipano quello che potrebbero essere gli interni delle autovetture del futuro.

LG non abbandona la tecnologia IPS, che viene comunque utilizzata in diversi prodotti fra monitor e televisori ad elevato gamut, anche con supporto ad HDR. Fra le nuove tecnologie, LG presenta IPS Nano Color, che attraverso l'uso di nanoparticelle consente un'elevata fedeltà cromatica. La tecnologia è mostrata come concept all'interno di un prodotto Ultra HD da 65 pollici. Nello stand LG troviamo anche un display Plastic OLED da 5,5", e display quadrati e circolari.

"Sulla base delle sue tecnologie differenziate, LG Display sta offrendo prodotti leader del settore che forniscono nuovo valore oltre le aspettative del mercvato", ha detto Sang-Beom Han, CEO di LG Display. "Noi continueremo a rafforzare la nostra posizione di leader per anticipare il mercato e offrire valore differenziato ai clienti non solo con OLED, i display di prossima generazione, ma anche con nuove tecnologie che superano i limiti esistenti".