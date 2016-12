Il nuovo altoparlante Bluetooth di LG fluttua nell'aria

LG ha annunciato che svelerà i dettagli del nuovo Levitating Portable Bluetooth Speaker al Consumer Electronics Show che aprirà i battenti il prossimo 5 gennaio a Las Vegas. Il modello di altoparlante PJ9 utilizza elettromagheti integrati nella "Levitation Station" per offrire al prodotto il suo tratto distintivo: durante la riproduzione musicale, o di qualsiasi altro contenuto audio, il piccolo altoparlantino fluttua nell'aria e non entra in contatto con nessuna superficie.

Puro e inutile esercizio di stile? Si potrà dire solo dopo una prova approfondita. Il prodotto verrà infatti mostrato alla prossima fiera dell'elettronica americana in cui gli interessati potranno assaggiare la riproduzione omnidirezionale a 360°. La diffusione dei suoni viene inoltre migliorata da un design "a turbina" e da un subwoofer per le tonalità basse integrato nella base. Grazie alla tecnologia Dual Passive Radiator vengono inoltre riprodotti "medi corposi e alti cristallini".

Con una singola carica l'altoparlante fluttuante può offrire un'autonomia di 10 ore. Quando ha bisogno di essere ricaricata, la parte superiore atterrerà automaticamente sulla Levitation Station con la procedura che verrà eseguita con tecnologie ad induzione. In nessuna parte delle operazioni di ricarica verrà richiesto pertanto l'intervento dell'utente, con la riproduzione musicale chen non sarà mai interrotta e rimarrà possibile in ogni momento.

LG PJ9 è certificato IPX7 e secondo la società può resistere "ad ogni tipo di condizione meteorologica avversa" ed utilizzato anche in ambienti esterni. L'altoparlante può inoltre essere collegato a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente ed è progettato anche per essere inserito in un setup multi-room.

"L'ultima aggiunta alla nostra crescente gamma di dispositivi audio wireless di alta qualità non è solo accattivante", ha detto Brian Kwon, Presidente e CEO di LG Home Entertainment Company. "Ma comunica anche il messaggio che LG è seriamente intenzionata a portare qualcosa di diverso sul mercato. Siamo assolutamente dedicati ad esplorare nuovi concetti e ad essere pionieri in design innovativi per i prodotti audio per i nostri clienti in tutto il mondo, e PJ9 è l'ultimo esempio del nostro impegno".