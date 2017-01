I migliori altoparlanti Bluetooth in offerta oggi su Amazon: si parte da 10 Euro

Per via dei limiti fisici e degli spazi ridotti presenti nelle minuscole scocche dei più moderni cellulari, gli altoparlanti integrati sono destinati ad essere sempre più uno dei compromessi più invalidanti della categoria. I problemi più evidenti? Basso volume dell'audio in uscita dallo speaker, tonalità ai due estremi dello spettro sonoro assenti o gracchianti, scarsa diffusione del suono in ambiente. Per fortuna ci sono parecchie soluzioni utili in quei momenti in cui vorremmo condividere l'audio del nostro smartphone in una sala e con più persone, e fra queste l'acquisto di un altoparlante Bluetooth esterno. La spesa per i prodotti della categoria può essere veramente molto bassa.

Ci sono ben 3 modelli sotto i 20 euro: il modello più economico è prodotto da Aukey e costa oggi solamente 10 euro. Ha un altoparlante integrato da 3W, mentre la batteria da 500 mAh garantisce una riproduzione audio fino ad un massimo di 4 ore. Ad un prezzo leggermente più alto, 14,99 euro, con doppio altoparlante da 3W e batteria ben più generosa troviamo il modello SKY-W3. Costa infine 19,99 euro, in offerta, il modello TaoTronics con due altoparlanti da 6W e resistente ai liquidi.

Superando, di pochissimo, le 20 euro, si trovano dispositivi più capaci: il primo è l'altoparlante DOSS, oggi a 20,79 euro, che dispone di due altoparlanti da 5W, una batteria da 1200 mAh che garantisce riproduzione audio per 8 ore, ed aspetto estetico coloratissimo. Bluedio AS Air costa invece solo 29,99 euro, a fronte di un prezzo tradizionale di 49,99€ ed è probabilmente l'offerta più succulenta di oggi in ambito audio Bluetooth. Infine il modello GGMM M3 Retro viene offerto con uno sconto di circa 50€, a 135,99€, ed è indubbiamente l'altoparlante più interessante fra quelli proposti oggi da Amazon.

Per chi non si accontenta Amazon propone una line-up interminabile di altoparlanti portatili Bluetooth per smartphone, fra cui anche modelli di brand più blasonati. Ne riportiamo di seguito una nutrita serie fra i prodotti più significativi fra quelli presenti sul portale di e-commerce.