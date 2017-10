Hisense, nuova TV con tecnologia Laser: 100'' e 4K a 9.999 $

Hisense ha annunciato una nuova TV basata sulla più recente tecnologia Laser, da ben 100" e risoluzione 4 K: per l'esattezza parliamo del modello 100L8D, simile al 100H10D annunciato a gennaio al CES, ma di fascia più bassa.

La tecnologia di riproduzione utilizzata su questo modello, sfrutta non uno schermo a matrice attiva come siamo abituati a vedere, bensì uno schermo passivo, cioè sostanzialmente una "tela bianca" priva di qualunque tipo di componente elettronico: una sorgente luminosa a Laser, proveniente da un proiettore a corto raggio posizionato sotto alla "TV" svolge la funzioni di riprodurre le immagini, mentre l'audio e le funzioni Smart vengono svolte da componenti inglobati all'interno del case del proiettore.

Il proiettore in questione, essendo 4K, è in grado di trasferire sul pannello fisico da 100" circa 8 milioni di pixel, la qualità che il laser attualmente offre permette di raggiungere livelli di luminosità puntuale pari a massimo 3.000 lumen, grazie anche a questa potente fonte, l'immagine risulta ben definita e bilanciata anche nelle condizioni ambientali con molta luce, ed inoltre offre una fedele ed ampia gamma di colori.

Per quanto riguarda il suono, il televisore è dotato di un sistema di altoparlanti Harman Kardon da 110 watt, 2.1, con incluso un subwoofer wireless e due altoparlanti inglobati nella struttura del proiettore, il quale, come già sopra accennato svolge anche il ruolo di ospitare il sintonizzatore TV e l'interfaccia Smart per gestire ad esempio applicazioni come YouTube, Netflix, Amazon Video e Pandora.

La durata del proiettore viene garantita per 20.000 ore, quindi, vista anche la tecnologia di recente sviluppo, può considerarsi già un ottimo traguardo; a suo tempo la versione presentata al CES 2017, e non ancora resa disponibile sul mercato, veniva proposta al costo di ben 13.000 $, molto probabilmente il prezzo più che salato era stato stabilito per via del supporto HDR: il modello 100L8D in questione invece verrà a breve già commercializzato al costo di 9.999 $, mantenendo le principali caratteristiche ma sacrificando l'HDR ready, sicuramente non è una cifra accessibile a tutti, però comunque stiamo parlando di un proiettore 4K con tecnologia Laser, che ricade tranquillamente nella fascia dei prodotti hi-end

Il 100L8D dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 24 novembre, in attesa di una scheda tecnica più ricca, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata da Hisense a questo suo ultimo TV top di gamma.