Hisense acquisisce la divisione TV di Toshiba

L'industria dei televisori ha sempre vissuto a ondate: per anni è stata cavalcata dai giapponesi, mentre in tempi più recente sono i coreani quelli ad aver preso nettamente la leadership. In scia ad essi troviamo oggi i cinesi con TCL e Hisense che già tallonano LG e Samsung e gli contendono le prime posizioni delle classifiche di vendita. Oggi Hisense piazza una zampata che punta a rompere gli equilibri attuali.

Hisense Electric Co., Ltd, società quotata in borsa e appartenente ad Hisense Group, ha annunciato infatti l’acquisizione dei centri produttivi, dei nuclei R&S e dei servizi operativi del business TV di Toshiba. Il marchio giapponese vanta ben 142 anni di storia, ma dopo aver guidato la corazzata nipponica in molti settori si è trovata negli ultimi anni in acque agitate e ha gradualmente smantellato alcuni dei suoi asset. La divisione sensori era stata ceduta a Sony sul finire del 2015, mentre è di poche settimane fa la decisione di vendere la divisione memorie a Bain Capital.

Ora Hisense annuncia l’acquisto del 95% dei titoli azionari di Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS), una divisione interamente controllata da Toshiba Corporation. L'investimento ammonta a 12,9 miliardi di Yuan giapponesi (circa 100 milioni di euro). Toshiba manterrà, invece, il restante 5% di azioni. Hisense si occuperà di tutte le attività produttive, R&S e commerciali del settore TV acquisendo, inoltre, licenza d’utilizzo del marchio Toshiba, per un periodo di 40 anni in Europa, nel Sud Est Asiatico e in altri Paesi.

Gli asset che Hisense si porta in casa comprendono non solo i TV da casa, ma anche quelli per uso commerciale e pubblicitario che rientrano sotto il cappello del segmento noto come digital signage. Inoltre l'acquisizione comprende due stabilimenti produttivi in Giappone con relativa forza lavoro e soprattutto con le divisioni di ricerca e sviluppo.

Se il vostro televisore non parla cinese già oggi, probabilmente lo farà in futuro.