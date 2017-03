Haier porta in Italia la serie V800S: TV 4K a partire da 579 euro

Haier è un marchio cinese decisamente affermato a livello mondiale e anche in diversi paesi europei: le sue proposte spaziano dal bianco al bruno. In quest'ultimo settore, in particolare sui televisori, il mercato italiano è parecchio difficile, con buona parte degli utenti polarizzati sui due marchi coreani e con gli storici marchi giapponesi con ancora una forte 'brand awareness' negli utenti. In questo campo le proposte in arrivo dalla Cina devono riuscire a unire qualità e prezzo conveniente per riuscire a fare breccia negli utenti: questa strategia è quella che sta cercando di perseguire anche la stessa Haier, che oggi presenta V800S, la nuova serie di televisori Ultra HD.

La serie si declina in tre differenti taglie: 43”, 49” e 55” tutte con risoluzione Ultra HD di 3840x2160 pixel. La scheda tecnica parla di contrasto dinamico e frequenza nativa del pannello a 100Hz: in più troviamo le certificazioni audio Dolby Digital plus e DTS Tru surround HD+. I nuovi televisori Haier promettono quindi colori vivi e neri profondi uniti a un audio di qualità.

Per la massima compatibilità Haier ha scelto di integrare tutti gli standard utilizzati per il 4K: HEVC, VP9, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Non mancano le funzionalità Smart TV tramite cavo Ethernet o via Wi-Fi: per quanto riguarda i servizi on-demand Haier sottolinea la compatibilità della serie V800S con Netflix 4K.

La funzione Smart Remote, utilizzabile sia con sistemi operativi Android sia con quelli iOS, consente di utilizzare lo smartphone o il tablet come se fosse un telecomando, mentre la funzione Smart Center stabilisce un’interazione tra il televisore e i dispositivi mobili dell’utilizzatore, per una visualizzazione multischermo dei contenuti, per esempio foto o video.

Da ultimo il prezzo, che punta a essere decisamente concorrenziale: la serie V800S è già disponibile nei formati da 43”/49”/55” a partire da 579€.