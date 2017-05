Graetz TV LED da 32'' ad un prezzo incredibile su eBay: solo 139,99!

Quando si parla di televisori molto spesso si pensa a prodotti costosi se si supera una certa dimensione del pannello in termini di superficie. Un problema che può essere invece tranquillamente bypassato con il Graetz GR32E3200, un TV LED HD Ready da 32 pollici che può essere acquistato su eBay ad un prezzo incredibile di soli 139,99€ direttamente a questa pagina.

Il Graetz TV LED da 32 pollici è un TV QD-LED 32" HD Ready di classe energetica A pronto ad offrire colori naturali ed incredibili dettagli per un'esperienza visiva unica. Utilizzandolo sarà possibile ammirare immagini eccezionali per qualsiasi tipo di contenuto. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli saranno ottimi sul Graetz.

A livello tecnico la TV LED è dotata di un sintonizzatore DVB-T2 con codec HEVC che recepisce tutte le nuove normative, per garantire un mantenimento del prodotto anche nel tempo. A livello dimensionale parliamo di un prodotto con un altezza incluso il supporto di 48.9 cm con una larghezza di 73.24 cm, la presenza di uno Slot CI+, una presa scart, l'ingresso per gli auricolari ed una frequenza di 60Hz. Da non dimenticare anche l'alloggiamento di 3 ingressi HDMI ed una porta USB per la fruizione di qualsiasi tipo di contenuto multimediale.

