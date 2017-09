Google Home Mini e nuovo Daydream View: ecco i nuovi accessori da Mountain View

Google è pronta a presentare il prossimo 4 ottobre non solo la nuova generazione dei Pixel ma anche nuovi accessori per la casa e per l'intrattenimento degli utenti. Parliamo dei nuovi Google Home Mini e del Google Daydream View che sono stati svelati in alcune immagini trapelate in rete proprio pochi istanti fa. In questo caso dunque l'azienda di Mountain View è pronta ad abbassare il prezzo del suo altoparlante con Google Assistant rendendolo più piccolo ma soprattutto più economico e dunque alla portata di tutti. Oltre a questo novità per il visore "made by google" che costerà invece di più della vecchia generazione anche se al momento non si conoscono le differenze tecniche presenti nella nuova versione se non quelle estetiche.

Per quanto riguarda Google Home Mini le informazioni che giungono in Rete sono quelle che riguardano innanzitutto le nuove colorazioni che il piccolo dispositivo della casa possederà e che risultano essere Chalk, Characoal e Coral. L'aspetto però è chiaramente diverso e la versione Mini del Google Home risulta decisamente più compatta con una parte superiore in tessuto ed una parte invece inferiore in plastica chiaramente caratterizzata dalle tre diverse colorazioni suddette. Presenti dei LED di stato nella parte superiore per capire quando il dispositivo è in funzione e le informazioni che giungono dal mondo del Web dichiarano un funzionamento praticamente identico a quello già osservato con la versione più grande e dunque con una completa interazione tra gli utenti e Google. Il prezzo sarà decisamente interessante visto che Google proporrà il nuovo Home Mini a 49$ e chissà che con l'arrivo di Google Assistant anche in Italia non possa divenire un accessorio interessante anche per il nostro paese.

Per quanto riguarda invece il nuovo Daydream View le immagini giunte in Rete permettono di osservare un visore non troppo diverso da quello della passata generazione con un affinamento del design e nuove colorazioni che saranno Characoal, Fog e Coral. In questo caso purtroppo tranne che per le immagini le informazioni tecniche sul nuovo visore non sono trapelate e dunque si possono realizzare solo alcune ipotesi su nuovi materiali magari più comodi nelle sessioni di gioco durature.

Il prezzo però è aumentato e se prima il visore di Google veniva venduto a 79 dollari questa nuova versione dovrebbe raggiungere i 99$.