Google annuncia le nuove Bose QuietComfort 35 II con Assistant integrato

Google ha annunciato in via ufficiale le Bose QuietComfort 35 II, le prime cuffie progettate per essere compatibili con Google Assistant. Si tratta delle prime di una serie di cuffie che faranno il loro esordio sul mercato nel corso dei mesi a venire.

Le Bose QuietComfort 35 II sono identiche alle QuietComfort 35 recensite qualche mese fa, ad eccezione della presenza di un nuovo bottone sul padiglione sinistro. Tale pulsante serve per richiamare Google Assistant, che diviene quindi disponibile per eseguire i compiti richiesti dall'utente - come leggere i messaggi in arrivo e le notifiche, gestire la riproduzione musicale e gestire le chiamate.

Google segue quindi le orme di Apple, che ha da tempo aperto ai partner la possibilità di creare accessori per richiamare Siri anche senza accendere lo schermo dell'iPhone. Quelle di Bose si preannunciano quindi come gli araldi di nuovi accessori che integreranno la compatibilità con l'assistente vocale di Google, nell'ambito dela spinta generale delle grandi aziende tecnologiche verso la voce come mezzo di interazione con i dispositivi elettronici.

Non sono ancora presenti informazioni circa il prezzo delle nuove cuffie, ma Google ha comunicato nell'annuncio ufficiale sul suo blog che saranno disponibili solo negli Stati Uniti e in Australia, Regno Unito, Canada, Germania e Francia. L'Italia non rientra tra i Paesi dove ne è prevista la distribuzione, in attesa dell'arrivo di Assistant anche nel nostro Paese.