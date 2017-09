Fresh 'n Rebel annuncia nuovi altoparlanti Bluetooth (anche impermeabili) a IFA 2017

Fresh 'n Rebel ha partecipato a IFA 2017 di Berlino con due nuovi prodotti. Il brand produttore di accessori audio (e non) per dispositivi mobile si conferma ancora una volta fresco e orientato ad un pubblico giovanile "e un po' ribelle", con prodotti che offrono caratteristiche essenziali racchiusi in un design minimalista senza tempo.

Contestualmente ai nuovi annunci Fresh 'n Rebel ha lanciato l'iniziativa social #bebadass, invitando i possessori del nuovo Rockbox Slice a pubblicare una foto del prodotto mentre è riposto nella tasca posteriore dei jeans, e mostrando quindi il proprio lato B.

Fra i nuovi prodotti citiamo Rockbox Bold, una nuova serie di altoparlanti Bluetooth con certificazione IP-X7. In altre parole il nuovo modello, proposto nelle varianti M ed L, può resistere ad introduzioni di liquidi e sabbia, e anche agli urti e alla neve. L'uso del Rockbox Bold è quindi garantito in spazi interni ed esterni, può essere tranquillamente portato in piscina o al mare e può essere utilizzato in modalità stereofonica nel caso in cui si disponga di due unità. Il design è quello caratteristico della società, con tessuto a doppio strato esterno e scocca in policarbonato.

I nuovi Rockbox Bold possono riprodurre musica per 15 ore attraverso la batteria integrata ricaricabile, che può anche essere utilizzata per caricare un dispositivo esterno. Non manca, naturalmente la possibilità di utilizzare lo speaker in vivavoce con il microfono integrato. In Italia questo prodotto arriverà in autunno ai prezzi di 99 e 149 euro per le varianti M ed L.

Fresh 'n Rebel ha anche annunciato una nuova versione XL per il suo prodotto più venduto, il Brick. Rockbox Brick XL è il fratello maggiore del prodotto di punta della compagnia e utilizza due radiatori passivi interni e due altoparlanti da 10 W ciascuno. Dispone della modalità multiplayer per estendere il suono fra due altoparlanti e si caratterizza per il design in tessuto tipico della famiglia con cinghia in vera pelle conciata. Anche in questo caso troviamo un'autonomia di 15 ore, la funzione Powerbank e la possibilità di usarlo in vivavoce grazie al microfono integrato.

Il nuovo Brick XL arriverà entro fine anno in Italia ad un prezzo di 99,99 euro.