Fender lancia due altoparlanti Bluetooth, Newport e Monterey

Fender è un nome sicuramente noto tra gli appassionati di musica per via della sua storia di produttore di chitarre e amplificatori. L'azienda americana ha annunciato due diversi altoparlanti Bluetooth, il Newport e il Monterey, che offrono un design che ricorda quello degli amplificatori per chitarra abbinandoci i codec aptX e AAC.

Il Newport è il più piccolo dei due; con due driver e un tweeter è in grado di esprimere fino a 30 W di potenza. Integra un microfono che permette di usarlo per effettuare chiamate ed è dotato di manopole per regolare volume, bassi e alti. Oltre alla connettività Bluetooth, è possibile sfruttare anche un cavo tramite l'ingresso jack da 3.5 mm. La durata della batteria è stimata da Fender in 12 ore. Il prezzo di vendita consigliato è pari a 199$.

Il Monterey, invece, non è portatile. Dotato di due driver da 5.12 pollici e di due tweeter da 1 pollice, offre fino a 120 W di potenza. Il design è molto vicino a quello dei classici amplificatori per chitarra, da cui eredita anche le manopole per regolare i vari parametri (volume, bassi, alti). Sono presenti un ingresso jack da 3.5 mm e un ingresso RCA, che vanno ad aggiungersi alla connettività Bluetooth. Anche in questo caso è presente un microfono per effettuare chiamate. Il prezzo di vendita negli USA è pari a 349$.

Non ci sono ancora informazioni sul lancio nel nostro Paese, dal momento che non viene ancora indicato il prezzo dei prodotti sul portale di Fender.