Deezer: ecco la nuova promozione con 3 mesi di Premium+ a soli 0.99

Lo streaming musicale sembra aver preso piede in maniera preponderante e dopo aver visto la promozione per il Black Friday di Amazon tramite la quale è possibile ottenere un abbonamento alla versione Unlimited a soli 99 centesimi di euro per 3 mesi, ecco giungere anche Deezer che ha deciso di rispondere al colosso dell'e-commerce con una sua offerta per l'abbonamento Premium+.

In questo caso il servizio di streaming musicale Deezer offrirà fino all'8 gennaio 2018 le proprie funzionalità di Premium+ ad un prezzo di 0.99€ per 3 mesi. Grazie alla sottoscrizione l'utente potrà avere dei vantaggi rispetto alla versione "free" come l'assenza di pubblicità e la possibilità di scaricare e ascoltare le playlist e i brani in modo illimitato e offline quindi senza la necessità di essere collegati alla rete internet.

Tutti coloro che aderiranno dunque pagheranno 0.99€ per usufruire di 3 mesi di musica Premium+ al termine dei quali l'offerta verrà rinnovata al prezzo di 9.99€ al mese come prezzo standard. In tal caso chiaramente gli utenti non saranno vincolati a rinnovare l'abbonamento a prezzo standard e potranno dunque disdirlo in qualsiasi momento. Attenzione però perché potranno accedere alla promozione dei 99 centesimi solo gli utenti Free che ancora non hanno mai sottoscritto altre offerte Deezer negli ultimi 90 giorni oltre a nessun'altra promozione precedente. Inoltre l'offerta può essere sottoscritta una sola volta e per un solo utente.

Ricordiamo come Deezer risulti uno dei tanti servizi di streaming musicale che negli ultimi anni stanno approdando anche in Italia. Con Spotify, Amazon Music e Google Play Music anche Deezer permette agli utenti di ascoltare musica sia in versione senza la sottoscrizione di abbonamento che appunto con Premium+ che elimina pubblicità e permette di ascoltare le proprie playlist anche in "offline" oltre che ad una qualità superiore.