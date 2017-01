Dal vivo dal CES 2017 cuffie e amplificatore cinesi da 50.000$

Generalmente si associa la dicitura 'Made in China' a prodotti di basso costo e altrettanto bassa qualità, ma non è sempre così. La nostra curiosità ci ha spinto a fare un salto, mentre giravamo per i padiglioni del CES di Las Vegas, allo stand di HiFiMan, marchio molto conosciuto tra gli audiofili più esigenti.

In questo caso la scritta 'Costruito in Cina' , non porta con sé prodotti cheap, ma tutt'altro: siamo infatti di fronte a prodotti di altissima gamma, basati su tecnologie particolari. HiFiMan ha infatti a catalogo nel settore delle cuffie sia prodotti Planar Magnetic sia Planar Electrostatic: si tratta di de tecnologie alternative a quelle basate sulle bobine integrate nella maggior parte dei prodotti commerciali. In entrambi i casi un diaframma di ampie dimensioni viene fatto vibrare, nel primo caso da un reticolo di magneti, nell'altro da due superfici caricate ad alto voltaggio.

Appartengono alla famiglia delle cuffie planar magnetic le nuove Edition 6 (proposte a un prezzo di ben $6000 e con una risposta in frequenze pari a 7Hz-65kHz), mentre fa parte della schiera dei modelli di altissima gamma l'accoppiata Shangri-La, che vede un amplificatore valvolare lavorare per pilotare delle cuffie planar electrostatic. Per entrambe le cuffie HiFiMan ha lavorato molto per ottimizzare la permeabilità al suono dei reticoli tra i qualiti si trovano i diaframma arrivando a dichiarare sia il reticolo di magneti sia gli statori acusticamente trasparenti. Il sistema combinato Shangri-La ha un prezzo di listino di ben $50.000. Le cuffie dichiarano una riposta in frequenze pari a 7Hz -120kHz e l'ampli pesa ben 16kg.

Non possiamo trasmettervi l'elevatissima qualità del suono che i due sistemi riuscivano a regalare (ci siamo goduti diversi minuti di ascolto nella saletta allestita allo stand) ma nel nostro video li potete vedere entrambi dal vivo.

[HWUVIDEO="2244"]HiFiMan: dalla Cina cuffie e amplificatore da ben $50.000![/HWUVIDEO]