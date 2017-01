Cuffie senza fili senza convertitore A/D per Audio Technica al CES 2017

Le nuove cuffie presentate da Audio Technica al CES 2017 di Las Vegas hanno una particolarità: sono prive del convertiore A/D e affidano il movimento dei driver da 45mm a un sistema digitale che trasmette il movimento a bobina e diaframma direttamente dal flusso di bit, senza passare per una conversione a un segnale analogico.

Le cuffie sono certificate Hi-Res Audio e grazie alla tecnologia Qualcomm aptX HD permettono di ascoltare senza fili e senza degrado flussi audio 24-bit/48kHz. I modelli sono due (ATH-DSR9BT e ATH-DSR7BT) e condividono molte delle caratteristiche tecniche, con il modello Audio Technica ATH-DSR9BT dotato di funzione di Noise Cancelling e risposta in frequenze pari a 5 Hz – 45,000 Hz.

Entrambe sono equipaggiate con microfono e controlli (di cui uno touch) per le chiamte telefoniche, presa USB per la ricarica, possibilità di utilizzo anche via cavo e batteria integrata da 15 ore di autonomia. Il cavo USB può essere utilizzato per la connessione al computer o allo smartphone per l'ascolto in digitale di musica ad alta risoluzione. I prezzi sono pari a $299 per il modello privo di noise cancelling e di $549 per quello che invece integra tale tecnologia. Eccole dal vivo dal CES 2017 di Las Vegas nel nostro video.

