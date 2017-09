Cuffie Bluetooth wireless Panasonic HXT80B: musica con stile

Le ricerche di mercato lo dicono in modo chiaro: le cuffie senza fili piacciono sempre di più. È questo il motivo - tanto inviso agli audiofili - del proliferare di questo tipo di soluzioni: la comodità di utilizzo, soprattutto in mobilità, situazione in cui avere un cavo a penzoloni pronto a impigliarsi in qualsiasi sporgenza è seccante.



Presentate a IFA 2017, le cuffie HTX80B di Panasonic sono incarnazione di questo trend e a esso uniscono anche quello dell'estetica, che vede sempre di più nelle cuffie un accessorio e un complemento al vestiario oltre che un mezzo per ascoltare musica. La nuova serie sarà infatti disponibile in quattro colori opachi, studiati per meglio accordarsi ai trend dell'outfit moderno: beige avana, rosso vinaccia, grigio perla, total black.

Le cuffie HTX80B sono dotate anche di una batteria ricaricabile che dovrebbe garantire ben 20 ore di utilizzo ininterrotto con una carica completa: inoltre la funzione Quick Charge agevola chi ha fretta, assicurando 150 minuti di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica.



Pochi i dettagli tecnici rilasciati dal produttore nipponico, sappiamo solo che le cuffie utilizzano driver da 40 mm con magneti al neodimio e integrano tecnologia Acoustic Bass Control che ottimizza il movimento del driver, per regalare bassi nitidi e dinamici. La nuova Serie wireless Bluetooth HXT80B sarà commercializzata da fine Novembre, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 99€.