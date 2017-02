Cuffie Bluedio, anche da 5Hz-25kHz, in offerta su Amazon con sconti fino al 63%

Solo per oggi Amazon propone in sconto tre modelli di cuffie Bluedio, tutte wireless e con un ottimo rapporto qualità-prezzo come di consueto per il brand di prodotti audio. Il più economico è il modello Bluedio T2 (Turbine 2), con altoparlante da ben 57mm di diametro e con design pieghevole; in offerta troviamo anche il modello Bluedio T3 (Turbine 3) dalla vistosa colorazione rossa e anch'esso con altoparlante da 57mm. Infine al prezzo di 57,99 Euro troviamo il modello più interessante: Bluedio PPS8 offre 25 ore di autonomia in ascolto musicale su singola carica e gode di un cavo offerto in dotazione per continuare ad ascoltare la musica anche con la batteria scarica. Integra anche un card reader micro-SD e ha una risposta in frequenza che si spinge fino a 5Hz sui bassi, 25kHz sugli alti. Tutte le offerte menzionate scadranno a fine giornata.

