Cellularline presenta HIDE, cuffie totalmente wireless e piccolissime

Cellularline, azienda specializzata in accessori per il mondo della telefonia, ha annunciato il lancio delle sue prime cuffie totalmente senza fili: chiamate Cellularline HIDE, sono auricolari dalle dimensioni particolarmente ridotte.

Proprio dalle dimensioni deriva il nome: l'azienda punta molto sul fatto che gli auricolari siano di dimensioni tanto ridotte da diventare invisibili e nascondersi nelle orecchie (da cui il nome, "hide").

Cellularline ha integrato dei LED su ogni auricolare per indicare lo stato della batteria, nonché un microfono per poter comunicare senza dover pescare di tasca il telefono. La confezione delle HIDE contiene anche una custodia rigida di forma circolare dove è possibile riporre le cuffie e che agisce anche da base di ricarica: all'interno è presente una batteria da 2200 mAh che permette di ricaricare gli auricolari circa 15 volte.

Le Cellularline HIDE promettono un'autonomia di circa tre ore, un dato decisamente inferiore rispetto a soluzioni alternative con un cavo che unisce i due auricolari. Lo scotto da pagare per le dimensioni particolarmente ridotte, d'altronde, è l'impossibilità di inserire batterie particolarmente capienti.

Il prezzo delle Cellularline HIDE è di 79,95€: seppur non particolarmente contenuto rispetto a soluzioni simili provenienti dalla Cina, è un prezzo comparabile con cuffie senza fili più tradizionali che mostra che il mercato si sta muovendo con decisione in questa direzione.

L'arrivo di prodotti di questo tipo a prezzi sempre più bassi, con una qualità acustica media che rimane comunque accettabile per l'ascolto in mobilità di qualche brano musicale, è un chiaro segnale che questa sarà la categoria dominante in futuro. Sarà interessante vedere quali novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi e anni, e come evolveranno prodotti come le Cellularline HIDE non solo in termini di prezzo, ma anche in termini di funzionalità.