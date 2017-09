Bose SoundLink Micro, la portabilità spinta agli estremi

Bose ha presentato il nuovo altoparlante portatile SoundLink Micro, evoluzione (in piccolo) della sua linea di prodotti SoundLink. Il nuovo dispositivo è quadrato con un lato inferiore ai 10 cm, pesa meno di tre etti ed è dotato di certificazione IPX7.

Anche Bose segue quindi una delle tendenze del mercato, che vede sempre più produttori puntare su altoparlanti portatili con Bluetooth di dimensioni estremamente ridotte. Nel comunicato stampa dove annuncia il lancio del dispositivo l'azienda tiene a puntare l'attenzione sul fatto che le dimensioni contenute del dispositivo non ne influenzerebbero la capacità di produrre suono a volumi elevati. L'esterno del dispositivo è ricoperto di silicone, che dovrebbe proteggere da cadute, urti, sporco e graffi.

Sempre nel solco del mercato, Bose ha integrato un microfono che permette di utilizzare il SoundLink Micro per effettuare chiamate e per utilizzare anche gli assistenti vocali come Siri o Google Assistant. È possibile collegare più dispositivi SoundLink, anche differenti, utilizzando l'applicazione Bose Connect.

Il Bose SoundLink Micro sarà in vendita a 119,95€ a partire dal 21 settembre prossimo. Saranno disponibili tre diversi colori: nero, blu notte e arancione brillante.