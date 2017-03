Black Star: per Philips il nero profondo dell'OLED si combina ad Ambilight

In ambito TV la parola del momento è certamente OLED: i televisori con pannello a matrice organica sono quelli che catturano di più l'occhio e sono in cima alla lista dei desideri di coloro che vogliono dotare il proprio salotto di un nuovo apparecchio per guardare programmi, film e serie TV.

Anche Philips (marchio di TP Vision) è nuovamente della partita con il suo Black Star 9002 OLED, un televisore da 55" UHD Premium che porta in dote uno dei marchi di fabbrica di casa Philips, la tecnologia Ambilight su tre lati. Questa tecnologia illumina i lati del televisore e ciò che gli è intorno in base ai colori delle immagini che vengono riprodotte sul pannello per dare un maggiore senso di immersività agli spettatori e una visione che dovrebbe risultare anche più rilassante.

Completano la nuova gamma lanciata nei giorni scorsi a Madrid i seguenti modelli: Philips TV 7502, noto come 'Pixel Precise', dotato di schermo LED 4K Ultra Slim con grande attenzione al comparto audio, l’Ultra High Def Philips TV 6412 e il modello 4K Philips 6482 Ultra Slim LED TV Floating.

La collezione include i seguenti modelli e polliciaggi:

• 6412 – disponibile nei tagli da 43” 49” 55” 65”

• 6482 – disponibile nei tagli da 49” 55”

• 7502 - disponibile nei tagli da 49” 55” 65”

• 9002 OLED – disponibile nel taglio da 55”