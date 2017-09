Beyerdynamic DT 240 PRO: qualità monitor a 99

Beyerdynamic è un nome che richiama subito alla mente degli audiodfili cuffie di qualità, con alcuni modelli posizionati a prezzi interessanti considerando il rapporto qualità prezzo. Fondata nel 1924 a Berlino l'azienda è tuttora a conduzione familiare, ma cerca di unire la lunga tradizione a una buona dose di innovazione, come vi abbiamo raccontato dall'IFA di Berlino, dove abbiamo incontrato le cuffie wireless Aventho, caratterizzate da un'app di personalizzazione che passa tramite un approfondito esame audiometrico per elaborare le opportune correzioni di equalizzazione.

Oggi parliamo di un modello decisamente più classico, le nuove beyerdynamic DT 240 PRO cuffie circumaurali monitor pensate per l'utilizzo in mobilità, ad esempio per i montaggi audio e video su laptop o tablet. L'impedenza di 34 Ω permette infatti anche a dispositivi con bassa potenza di pilotare al meglio queste cuffie. Decisamente interessante il dato della risposta in frequenze, dichiarato dalla casa berlinese in 5-35,000 Hz, un valore non scontato per delle cuffie che saranno proposte a meno di 100€.

Beyerdynamic definisce queste cuffie "compact over ear", con design circumaurale nelle dimensioni e peso (196 grammi) di un paio di cuffie on-ear. Queste nuove cuffie vogliono essere una sorta di sorelle 'fuori studio' delle DT 770 PRO e fornire la stessa esperienza d'ascolto con bassi ben presenti e puliti, medi vivi e alti ben definiti.

Beyerdynamic ha lavorato sull'isolamento acustico passivo per rendere possibile l'utilizzo anche in contesti rumorosi (come quelli di una sala stampa di una fiera, dove spesso noi ci troviamo a effettuare montaggi video su portatile).

Il target di pubblico è quello dei musicisti, di chi fa podcast, degli Youtuber e dei film-maker semiprofessionali. Saranno disponibili a ottobre nei negozi autorizzati e sul sito www.beyerdynamic.com al prezzo di 99€.