Auricolari Hi-Res Audio: oggi in offerta a meno di 7

In campo audio, come in molti altri ambiti d'altra parte, non sempre spendere di più significa avere un'esperienza d'ascolto migliore. Negli ultimi tempi dalla Cina arriva sempre più delle proposte che uniscono qualità e prezzo davvero contenuto. Abbiamo segnalato già diverse volte i prodotti Dodocool e oggi il marchio cinese si trova in offerta su Amazon con un paio di auricolari in-ear certificati Hi-Res Audio a meno di sette euro.

Il produttore nella scheda presenta anche il diagramma della risposta in frequenze: a una prima occhiata potrebbe sembrare un po' 'ballerino' ma uno sguardo più attento all'asse X permette di apprezzare il buon comportamento all'interno delle frequenze realmente udibili dall'uomo, con un'estensione della risposta fino ai 45.000Hz.

Si tratta di cuffie nate per l'uso in accoppiata con gli smartphone e offrono microfono e comandi remoti sul filo. Sono compatibili con prodotti della famiglia iPhone, con gli smartphone Android e con quelli di casa Blackberry. Il prezzo è tale da valere la pena di provarci, con il vantaggio in caso di aver speso meno di sette euro per cuffie di qualità Hi-Res.

