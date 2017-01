Auricolari e cuffiette Bluetooth in offerta su Amazon: 3 modelli a partire da 15,99 euro

Gli auricolari via cavo non vanno mai ricaricati, è vero, però con quel filo penzolante possono essere decisamente scomodi quando si è in giro o si fanno esercizi fisici. Proprio per questo in svariate circostanze può essere oltremodo utile utilizzare auricolari senza fili, che con le tecnologie odierne possono essere in grado di riprodurre musica per ore ed ore, fino quasi allo sfinimento. Ve ne proponiamo tre modelli differenti, fra quelli disponibili oggi in offerta su Amazon.

Per gli amanti della musica proponiamo due modelli rispettivamente di TaoTronics (TT-BH16) e Honstek (H9): i primi, orientati per l'uso generico, offrono un telecomando per il controllo remoto e una buona qualità audio grazie al supporto della tecnologia aptX; i secondi, specifici per la palestra o la corsa grazie al loro design particolare, l'autonomia maggiorata e alla resistenza all'acqua. I due modelli costano rispettivamente 23,99 e 19,99 €, solo per oggi. Per chi invece ha bisogno di un semplice auricolare Bluetooth per le chiamate, compatibile con tutti gli smartphone più diffusi, può sfruttare l'offerta per un modello di auricolare Bluetooth 4.1 Mpow, solo per oggi offerto al prezzo di 16,99 euro.