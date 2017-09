Astell & Kern presenta il nuovo AK 70 Mk II, un lettore musicale portatile per audiofili

Astell & Kern ha presentato il nuovo lettore AK70 Mk II, nuova edizione dell'AK70 lanciato lo scorso anno. Il nuovo lettore porta con sé un doppio DAC per l'uscita bilanciata, un nuovo stadio di amplificazione e altre novità.

Tra queste si segnalano la batteria, che passa da 2200 mAh a 2500 mAh, un design rinnovato (che continua a includere uno schermo sensibile al tocco da 3,3 pollici) e un aumento del peso a 150 g. I due DAC presenti sono dei Cirrus Logic CS4398, in grado di supportare musica fino a 24 bit / 192 kHz e DSD128.

L'Astell & Kern AK70 eredita dal predecessore il corpo in alluminio con fronte e retro in vetro, la caratteristica manopola del volume sul lato destro, il sistema operativo Android (non è nota la versione), la presenza di connettività WiFi (per utilizzare applicazioni di streaming musicale come Tidal) e Bluetooth (per utilizzare cuffie senza cavi), nonché la possibilità di utilizzare il dispositivo come scheda audio esterna quando collegato a un computer.

La memoria interna da 64 GB è espandibile tramite scheda microSD, che può arrivare a una capacità massima di 200 GB.

L'Astell & Kern AK70 Mk II sarà disponibile a partire da ottobre al prezzo consigliato di 699€.