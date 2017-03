Arrivano anche in Italia le cuffie noise cancelling Sennheiser PXC 480

Le avevamo provate a IFA 2016 allo stand Sennheiser, rimanendone piacevolmente colpiti da comodità e buona resa audio, unite alla possibilità di isolarsi dai rumori esterni grazie alla funzione noise cancelling. Stiamo parlando delle cuffie cablate circumaurali Sennheiser PXC 480 che vengono lanciate oggi anche sul mercato italiano al prezzo di listino di €299.

Uno dei punti di forza di queste cuffie è rappresentato dalla batteria che promette un'autonomia fino a 50 ore. Il sistema di cancellazione del rumore NoiseGard può essere utilizzato in modalità passiva creando una vera e propria oasi di pace anche quando la musica non è in riproduzione, semplicemente scollegando il cavo, mentre anche Sennheiser ha scelto di integrare una modalità per parlare anche con le cuffie indossate: TalkThrough è infatti una tecnologia che permette di ascoltare le persone vicine senza dover togliere la cuffia; abilitando la funzione, un microfono posto sulla capsula trasmette in cuffia la voce.

Sul cavo sono presenti microfono e comandi per accettazione/chiusura delle chiamate telefoniche. Caratterizzate da un design pieghevole le PXC 480 possono essere trasportate nella custodia in dotazione durante i viaggi. Non manca poi - per la prima volta in casa Sennheiser - un'app di gestione delle cuffie, CapTune, dedicata alla personalizzazione dell’audio, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play: con essa sarà possibile gestire al meglio i diversi livelli audio.